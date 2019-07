Gouverneur Gavin Newsom unterzeichnete ein Gesetz, das das Tragen von Afro-Frisuren oder Dreadlocks in Schulen oder am Arbeitsplatz schützt. Damit soll vor allem verhindert werden, dass Afroamerikaner diskriminiert werden. Newsom berichtete von einem Schüler, der letztes Jahr gezwungen wurde, seine Dreadlocks abzuschneiden, damit er an einem High-School-Ringkampf teilnehmen durfte.

Die Initiative für das Gesetz geht auf die Demokratin Holly Mitchell aus Los Angeles zurück. Die Afroamerikanerin sitzt im Senat von Kalifornien und trägt ihre Rastalocken offen. Sie hofft, dass das kalifornische Gesetz sich auch landesweit durchsetzt. Die Regelung tritt am 1. Januar in Kraft. Eine ähnliche gibt es schon seit Februar in der Stadt New York.