In den USA hat ein Baby überlebt, das mit einem Gewicht von nur 245 Gramm zur Welt gekommen ist.

Wie das Krankenhaus in San Diego, Kalifornien, mitteilte, ist das Mädchen eines der leichtesten überlebende Frühchen der Welt. Mittlerweile wiegt es über zwei Kilo und wurde nach Hause entlassen. Bei seiner Geburt im Dezember war das Baby nur so groß wie ein Apfel. Es kam per Kaiserschnitt mit 23 Wochen zur Welt wegen Komplikationen während der Schwangerschaft.

Eine normale Schwangerschaft dauert 40 Wochen. Frühchen, die mit einem Gewicht von unter 500 Gramm zur Welt kommen, haben schlechte Überlebenschancen, unter anderem weil die Organe noch nicht voll entwicklet sind.