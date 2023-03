Die regierenden Demokraten haben ein Gesetz dafür vorgeschlagen. Das Kasten-System hat seine Ursprünge im Hinduismus in Indien vor etwa 3000 Jahren. Es kommt aber auch in anderen Glaubensgemeinschaften vor, in christlichen oder buddhistischen zum Beispiel. Anhängerinnen und Anhänger vom Kasten-System glauben, dass Menschen mit ihrer Geburt einer gesellschaftlichen Klasse zugeordnet werden, in der sie dann zeitlebens bleiben.



Das führt dazu, dass Angehörige niedriger Kasten benachteiligt werden bei Jobs oder wenn sie eine Wohnung suchen - selbst wenn das Kastensystem wie zum Beispiel in Indien seit Jahrzehnten offiziell abgeschafft ist.

Hunderte Millionen Menschen diskriminiert wegen Kastenzugehörigkeit

Zuletzt hatte Seattle im Bundesstaat Washington als erste Stadt in den USA eine Diskriminierung aufgrund des Kastensystems verboten. Einige amerikanische Hindus kritisieren, dass so eine Verordnung ihre Gemeinschaft erst in Verruf bringt.



Laut einem Uno-Bericht von 2016 sind mindestens 250 Millionen Menschen weltweit Diskriminierungen aufgrund von Kastenzugehörigkeit ausgesetzt.