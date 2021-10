Mit besonderen Schutzmaßnahmen haben Feuerwehrleute in Kalifornien versucht, die riesigen Sequoia-Mammutbäume vor den Waldbränden zu bewahren.

Trotzdem sind wohl hunderte von ihnen zerstört worden. Davon geht eine erste Schätzung der zuständigen Nationalparkverwaltung aus. In den meisten Baumbeständen waren die Brände nur leicht- bis mittelschwer. Das können die Riesenbäume überleben. In zwei Hainen schlugen die Flammen allerdings so hoch, dass sie auch das Blätterdach erreichten - dann fangen die Bäume an zu brennen.

Sequoia-Mammutbäume können bis zu 70 Meter hoch werden und mehrere tausend Jahre alt. Sie kommen natürlicherweise nur in der Sierra Nevada vor. Einige von ihnen sind sogar richtig berühmt, wie der größte Baum der Welt, General Shermann. Die bekanntesten Bäume des Sequoia-Nationalparks sind laut der Verwaltung aber intakt geblieben.

Feuerwehrleute haben Mammutbäume zum Schutz teilweise mit Decken umwickelt und Sprinkler-Anlagen installiert. Die Waldbrände sind noch nicht vollständig unter Kontrolle, immerhin ist jetzt aber Regen angekündigt, der helfen könnte.