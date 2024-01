In Kalifornien will ein Unternehmen eine ganze Stadt bauen - der Initiator hat dazu jetzt auch die politische Kampagne gestartet.

Er plant nordöstlich von San Francisco mindestens 20.000 Wohnungen, verspricht bezahlbare Mieten und dass in der neuen Stadt alles zu Fuß erreichbar ist. Er hat seine Pläne jetzt öffentlich vorgestellt und wirbt damit um die Stimmen der Wahlberechtigten. Die müssten für die neue Stadt eine Ausnahme beschließen. Denn in Kalifornien ist es per Gesetz verboten, landwirtschaftliche Flächen in städtischen Raum umzuwandeln.

Dabei gibt es an den Zielen des Unternehmers auch viel Kritik - ausgelöst schon dadurch, dass die Firma jahrelang heimlich Flächen, fast so groß wie die Insel Malta, zusammengekauft hat; und das auch teils mit Gerichtsverfahren erzwungen hat. In der Kritik stehen nicht nur Folgen für die Umwelt durch eine weitere Zersiedelung des Landes. Angeführt wird auch: Aus Äckern Baugebiet zu machen, sei die schnellste Form, um Geld zu verdienen.