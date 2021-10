In Kalifornien wurde eine Lehrerin beurlaubt, nachdem ein Video davon viral gegangen ist, wie sie im Unterricht indigene Tänze nachmacht, um Mathe-Formeln zu erklären.

Indigene Communities, die Schulbehörde und die lokale Politik haben das Video als rassistisch und beleidigend verurteilt. Das Verhalten der Lehrerin sei vollkommen inakzeptabel und respektlos gegenüber der indigenen Kultur gewesen.

In dem Video ist zu sehen, wie die Lehrerin mit einem Fake-Federschmuck auf dem Kopf in abgehackten Bewegungen durch die Klasse tanzt - dabei stampft sie auf und skandiert "Sohcahtoa" - das ist eine Formel, die in den USA oft genutzt wird, um sich trigonometrische Funktionen zu merken.

Ethnologie wird zum Pflichtfacht

Mehrere Fachleute haben nach dem Vorfall darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, dass in der Schule ein kultur-sensibles Bewusstsein geschaffen wird und auch Dinge, wie Ethnologie unterrichtet werden.

Ab 2030 soll das in Kalifornien auch durchgesetzt werden. Der Gouverneur hat vor kurzem ein Gesetz verabschiedet, dass ein Semester Ethnologie vorschreibt, damit Schülerinnen und Schüler einen High-School-Abschluss machen können.