Kalifornien will junge Menschen besser vor Gefahren durch KI-Bots wie ChatGPT schützen.

In dem US-Bundesstaat gilt jetzt ein neues Gesetz. Die Chatbots müssen zum Beispiel das Alter der User checken. Und sie müssen immer wieder Hinweise einblenden, dass sie Maschinen sind. Außerdem soll es Maßnahmen gegen Suizid geben.

Hintergrund sind Fälle, bei denen sich Jugendliche das Leben genommen haben - nach Unterhaltungen mit KI-Bots.

Ein kalifornischer Senator nennt als Beispiel einen 14-Jährigen. Der Junge hatte einem Chatbot von Suizidgedanken erzählt. Die KI bestärkte ihn darin - direkt danach erschoss sich der Teenager.

Kalifornien ist der erste US-Bundesstaat mit KI-Chatbot-Regeln. Die Regierung in Washington lehnt das bisher ab.