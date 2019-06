Für Südkalifornien zeigten die Radarschirme eine Regenfront - an einem sonst fast klaren Tag. Aber der Regen muss ja irgendwo herkommen! Einen verwirrten Anruf bei einem lokalen Wetterbeobachter später kam raus: Das war kein Unwetter, das waren Marienkäfer!

Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen .

Wie der Radiosender NPR berichtet, flogen die Insekten in etwa eineinhalb Kilometern Höhe. Der Schwarm erstreckte sich über viele Kilometer. Wahrscheinlich war den Marienkäfern in den kalifornischen Tälern die Nahrung ausgegangen. Dann machen sie sich klassischerweise auf in die Berge. Dieser Schwarm war laut einem Experten der Cornell University aber besonders groß.