Kalifornische Bäche und Sümpfe sind ein beliebter Lebensraum bei vielen Krabbenarten. Das wird allerdings zum Problem für das Ökosystem: Weil Krabben sich gerne in Schlamm eingraben und Wurzeln fressen, wird der Boden instabiler und kann abrutschen. Die Lösung? Seeotter.



Denn die wiederum ernähren sich besonders gerne von Krabben. Laut einer Studie von Wissenschaftlern in Kalifornien hat sich die Erosion an Bachufern und Sumpfrändern in Gebieten mit großen Otterpopulationen um bis zu 90 % verlangsamt.



Seeotter verhinderten Erosion

Um das herauszufinden, machten die Forschenden fast ein Jahrzehnt lang Beobachtungen und Feldversuche. An einigen Standorten an der US-Westküste wurden Seeotter ferngehalten, an anderen durften sie sich wieder ansiedeln. Dort gab es dann deutlich weniger Erosion.

Im zwanzigsten Jahrhundert waren Seeotter wegen ihres Fells weltweit fast bis zur Ausrottung gejagt worden. Jetzt kehren sie langsam in einige alte Lebensräume zurück.