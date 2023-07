Ein Problem ist, dass viel Wasser aus den offenen Bewässerungskanälen verdunstet. Ein Start up hatte deshalb die Idee, Solarpaneele über den Kanälen anzubringen. Das spendet Schatten und reduziert die Verdunstung und liefert gleichzeitig noch Strom. Das Potential ist offenbar riesig, heißt es in einer Studie. Die kalifornischen Bewässerungskanäle haben eine Länge von 6500 Kilometern. Wären sie komplett mit Solarmodulen überdeckt, ließen sich fast 240 Milliarden Liter Wasser einsparen.

Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen .

Jetzt werden erst mal zweieinhalb Kilometer überdacht, um zu sehen, ob es wirklich so viel bringt. Ähnliche Projekte in Indien zeigen, dass es ziemlich aufwändig sein kann, solche Solaranlagen über dem Wasser zu warten. Das wollen die Ingenieure in den USA jetzt noch besser in den Griff bekommen.