Im US-Bundesstaat Kalifornien streiken gerade Tausende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.

Sie arbeiten bei über 50 staatlichen Behörden, die zum Beispiel die Luftverschmutzung oder die Giftmüll-Entsorgung kontrollieren, oder berechnen, wie wahrscheinlich ein großes Erdbeben in nächster Zeit ist. Verantwortungsvolle Aufgaben, für die sie aus Sicht ihrer Gewerkschaft nicht gut genug bezahlt werden. Die kritisiert, dass Forschende in staatlichen Einrichtungen bis zu 60 Prozent weniger verdienen als in der Privatwirtschaft. Die Firmen im Silicon Valley in Kalifornien zählen zum Beispiel zu den attraktivsten Arbeitgebern überhaupt in den USA.