In der Nähe von Catalina Island seien mehr als 27.000 fassähnliche Gegenstände gefunden worden. Das Institut für Ozeanographie der Universität in Kalifornien geht davon aus, dass sie möglicherweise das mittlerweile verbotene Insektengift DDT enthalten. In Sedimenten und im Ökosystem der Gegend sei vorher ein hoher Grad giftiger Chemikalien registriert worden.

Aus Logbüchern geht hervor, dass Industrie-Unternehmen in Südkalifornien das Meeresbecken als Müllhalde benutzt haben. Das Ausmaß war bislang noch nicht bekannt. Das Forschungsteam hat die mutmaßlichen Fässer in etwa 900 Metern Tiefe entdeckt. Es schätzt, dass dort etwa 350 bis 700 Tonnen DDT ins Meer gekippt worden sind. Welche langfristigen Auswirkungen die Giftstoffe auf Menschen und Meeresbewohner habe, sei noch nicht bekannt. DDT soll nach Meinung von Experten über Generationen auf den Menschen wirken.