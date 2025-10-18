Ein uraltes T-Shirt von Taylor Swift hat mehr als zwei Millionen Dollar für den Schutz von Ottern eingespielt.

Bei der Party zu ihrem neuen Album "The Life of a Showgirl" hatte Swift ein mehr als 30 Jahre altes T-Shirt des Monterey Bay Aquariums in Kalifornien getragen. Darauf waren zwei auf dem Rücken schwimmende Otter zu sehen. Nach der Party gab es beim Aquarium einen Ansturm. Zehntausende Swifties wollten das Shirt kaufen, das es aber nicht mehr gibt. Das Aquarium hat das T-Shirt dann neu aufgelegt. Die Erlöse gehen an das eigene Otter-Schutzprogramm. Wer mindestens 65,13 Dollar für verletzte und verwaiste Otter spendet, bekommt das Shirt, heißt es auf der Seite des Aquariums. Bisher sind 2,3 Millionen Dollar zusammengekommen.