In Großbritannien machen gerade Forschungsergebnisse Schlagzeilen, die sich mit der DNA von Adolf Hitler beschäftigen - und ihm eine Entwicklungsstörung zuschreiben.

Eine Doku dazu zeigt der britische Sender Channel 4 am Wochenende. Eine Genetikerin der Universität Bath hatte eine DNA-Spur analysiert, die Hitler zugeschrieben wird. Sie stammt aus einem Stofffetzen des blutverschmierten Sofas, auf dem sich der Diktator 1945 umgebracht haben soll. Die Blutspur hatte damals ein US-Soldat gesichert.

Die Analyse ergab, dass Hitler sehr wahrscheinlich das Kallmann-Syndrom hatte. Merkmale dieser angeborenen Erkrankung können ein niedriger Testosteronspiegel und eine unnatürliche Entwicklung der Genitalien sein, bis hin zu einem ungewöhnlich kleinen Penis. Was genau bei Hitler zutraf, darüber kann allerdings nur spekuliert werden.

Ob alte DNA-Spuren zuverlässig sind, wird oft bezweifelt. Denn sie können leicht verunreinigt oder vertauscht worden sein. In diesem Fall aber sagte die britische Genetikerin der BBC, dass sie von der Echtheit der Probe überzeugt ist - unter anderem wegen eines Abgleichs mit einem Hitler-Verwandten.