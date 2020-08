Einen Bikini tragen oder einen kurzen Rock?

Das soll in Kambodscha nach dem Willen der Regierenden verboten werden. Ein Gesetzentwurf sieht vor, dass Frauen keine Kleidung mehr tragen sollen, die "zu kurz" oder "zu durchsichtig" ist. Männer sollen nicht mehr ohne T-Shirt in die Öffentlichkeit gehen dürfen. Begründet wird das damit, dass kambodschanische Traditionen bewahrt werden sollen.

Gegen das geplante Gesetz gibt es jetzt schon Proteste, auch wenn es erst noch durch den Nationalrat muss. In sozialen Medien haben viele Kambodschanerinnen Fotos von sich im Bikini oder anderen knappen Outfits gepostet. Eine Künstlerin schrieb bei Facebook: "Herzlichen Glückwunsch, wir sind auf dem Weg zurück in die 60er Jahre." Ein Online-Petition ist nach Korrespondenten-Berichten schon 14.000 Mal unterschrieben worden. Frauenrechtsorganisationen befürchten, dass das Gesetz dazu führen könnte, dass Opfer von sexueller Gewalt noch häufiger als bisher vorgeworfen wird, sie seien wegen ihres Kleidungsstils selbst Schuld an der Tat.