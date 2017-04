In Kambodscha arbeiten besonders viele Frauen auf dem Bau.

Nach Angaben der Internationalen Arbeitsorganisation sind 40 Prozent der Bauarbeiter in dem südostasiatischen Land weiblich. Weltweit ist es gerade Mal ein Prozent. Die Gleichberechtigung hat aber beim Geld ein Ende: Bauarbeiterinnen in Kambodscha verdienen oft nicht einmal die Hälfte ihrer männlichen Kollegen. In Phnom Penh sind es im Schnitt zwischen 2,60 und 4,60 Euro pro Tag. Das ist allerdings schon mehr als das landesweite Durchscnnittseinkommen: Das liegt bei gut einem Euro pro Tag.

Auch die Arbeitsbedingungen für Frauen sind schlechter: Auf den meisten Baustellen in Kambodscha gibt es keine getrennten Toiletten. Viele Frauen berichten von sexueller Belästigung oder haben Angst, bei einer Schwangerschaft fristlos entlassen zu werden.