Heldenhafte Ratte gestorben

In Kambodscha ist die wohl bekannteste Ratte des Landes gestorben.

Magawa - das ist ihr Name - ist acht Jahre alt geworden. Vorher hatte die Ratte fünf Jahre lang erfolgreich dabei geholfen, Landminen und Sprengstoffe aufzuspüren. Der britische Sender BBC berichtet, dass sie für ihr Heldentum sogar eine Goldmedaille bekommen hat.

Magawa wurde darauf trainiert, eine bestimmte chemische Verbindung im Sprengstoff zu finden. Sie konnte ein Feld in der Größe eines Tennisplatzes in knapp 20 Minuten danach absuchen. Laut Apopo - der Organisation, die sie ausgebildet hat - braucht ein Mensch mit einem Metalldetektor dafür zwischen ein bis vier Tage. Letzten Sommer war die Ratte in den Ruhestand gegangen, weil sie wegen ihres Alters langsamer geworden war.

Apopo züchtet seit den 1990er Jahren Ratten, die Sprengstoff aufspüren können. In Kambodscha gibt es schätzungsweise bis zu sechs Millionen Landminen.