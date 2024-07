Die Säugetiere sind vom Aussterben bedroht - aber eine neue Zählung der Population in Kambodscha macht wieder Hoffnung. Laut dem kambodschanischen Landwirtschaftsminister ist die Zahl der Mekong-Delfine wieder auf mehr als 100 gestiegen, das berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Bei der ersten Kontrolle 1997 waren es noch 200 gewesen, bis 2020 ging die Zahl aber auf 89 zurück - denn den Mekong-Delfinen macht illegale Flussfischerei zu schaffen. Oft ertrinken sie laut WWF in Stellnetzen. Und ihr Lebensraum wurde durch den Bau von Staudämmen in Laos und China kleiner, denn dadurch sank der Wasserstand des Flusses ab. Kambodscha sagt, dass es die illegale Fischerei mit Schutzzonen bekämpft - außerdem würden unerlaubte Netze entfernt.

Der Fluss Mekong fließt auf mehr als 4000 Kilometern durch sechs südost-asiatische Länder und gehört zu den zehn längsten Flüssen der Erde. Für mehr als 90 Millionen Menschen ist der Mekong die wichtigste Nahrungs- und Energiequelle.