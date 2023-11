in

Kambodscha Textilabfälle landen als Brennstoff in Ziegelfabriken

picture alliance/ANN | The Phnom Penh Post

In Kambodscha landen Reste aus Textilfabriken teils nicht in Müllverbrennungsanlagen, sondern in Ziegelöfen.