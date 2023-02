In Kambodscha ist ein elfjähriges Mädchen an Vogelgrippe gestorben.

Laut Gesundheitsministerium ist es dort der erste Todesfall in Zusammenhang mit dem Virus H5N1 seit zehn Jahren. Das Mädchen hatte sich in einer ländlichen Region angesteckt, kam mit Fieber, Husten und Halsschmerzen ins Krankenhaus in die Hauptstadt Phnom Penh und starb eine Woche später.

Jetzt untersuchen die Behörden Proben von toten Wildvögeln in der Region. Normalerweise ist das Vogelgrippe-Virus für Menschen eher ungefährlich. Seit 2003 sind der Weltgesundheitsorganisation knapp 460Todesfälle bekannt - die meisten in Indonesien, Ägypten, Vietnam und Kambodscha.

Zuletzt hatte es aber vermehrt Meldungen über Ansteckungen von Säugetieren gegeben. Befürchtet wird, dass H5N1 so mutiert, dass sich Menschen leichter anstecken können - auch untereinander.

Das Virus ist weltweit verbreitet und hat allein im letzten Jahr zu 200 Millionen toten Vögeln geführt.