Magawa ist eine afrikanische Riesenhamsterratte - und eine der besten Spürnasen für Minen.

Deswegen schickt die Minenräumorganisation Apopo Magawa diesen Monat in seine wohlverdiente Rente. Er hat in fünf Jahren Arbeit in Kambodscha 71 Landminen und 38 Blindgänger aufgespürt; dank ihm konnten mehr als 14 Hektar Land geräumt werden. Die Organisation züchtet und trainiert afrikanische Riesenhamsterratten darauf, Minen aufzuspüren - die Tiere haben eine gute Nase und sind so leicht, dass sie die Minen nicht auslösen. Magawas Nachfolger sind schon in den Startlöchern, sagt die Minenräum-Organisation. Sie arbeitet außer in Kambodscha auch in Angola, Simbabwe und Mosambik.