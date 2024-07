In Kamerun ist Homosexualität verboten - wie in vielen afrikanischen Ländern.

Für gleichgeschlechtlichen Sex drohen dort bis zu fünf Jahre Gefängnis. Die Tochter des Präsidenten von Kamerun hat auf Insta ein Foto gepostet, auf dem sie eine Frau küsst. Darunter schreibt Brenda Biya: "Ich bin verrückt nach dir und ich will, dass die Welt es weiß." Die Präsidententochter wohnt nicht in Kamerun, sondern in der Schweiz. Mit dem Foto hat sie aber in ihrem Heimatland eine Diskussion über das Verbot von Homosexualität losgetreten.

Hat sich die Präsidententochter geoutet?

Viele in Kamerun werten das Foto als Outing. Die queere Community in dem Land feiert die Präsidententochter für das Bild. LGBT-Aktivisten sagen, dass sie Biya mutig finden. Unter dem Insta-Foto gibt es aber auch viele homophobe Kommentare. Und ein Vertreter der christlichen Kirche in Kamerun hat Medien gesagt, dass Homosexualität gegen die Natur sei und er für Biya bete.

Ein Journalist sieht eine gewisse Doppelmoral. Er schreibt, dass in Kamerun gerade mehr als 20 Menschen wegen ihrer Homosexualität im Gefängnis sitzen. Und er findet: Entweder auch die Präsidententochter wird verhaftet - oder alle kommen frei.

Vor zwei Tagen hat die Präsidententochter auch bei Insta gepostet, dass sie gehackt worden ist. Ob und inwiefern das mit ihrem Kussbild-Post zusammenhängt, ist aber unklar.