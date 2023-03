Betrunkene, grölende und kiffende junge Briten - Amsterdam hat davon die Nase voll und will gegen diese Art von Massentourismus angehen.

Die niederländische Hauptstadt hat eine Online-Kampagne an den Start gebracht, die sich hauptsächlich an junge Männer aus Großbritannien richtet. Die britische Zeitung Guardian berichtet von Untersuchungen, dass neben den Niederländern selbst vor allem Briten für Belästigungen in der Amsterdamer Altstadt verantwortlich sind.

Bei der Kampagne geht es um Suchbegrifffe wie "Junggesellenabschied", "billiges Hotel" oder "Kneipentour" jeweils in Verbindung mit Amsterdam. Briten, die danach im Netz suchen, sollen jetzt auf Infoseiten umgeleitet werden. Da steht dann, welche Folgen zu viel Akohol und zu viel Drogen in der Stadt haben können - nämlich Geldstrafe, Festnahme, ein Aufenthalt im Krankenhaus und Schäden für die Gesundheit.

Vorher hatte Amsterdam auch schon ein Kiff-Verbot in der Altstadt beschlossen. Es gilt ab Mitte Mai. Kneipen müssen dann auch früher zumachen.