Die Kampagne ging heute offiziell los. In lokalen Medien wurden Anzeigen geschaltet, in denen steht: "Geht reisen!" Reisen werden außerdem vom Staat finanziell bezuschusst - mit bis zu 50 Prozent. Kritik kommt von den Gouverneuren der japanischen Regionen. Sie haben Angst, dass sich durch das Reisen das Coronavirus verbreitet und auch in Gegenden kommt, in denen es bisher kaum Fälle gibt. Die Gouverneurin von Tokio hat alle Anwohner aufgerufen, ein langes Wochenende, das ansteht, nicht zum Reisen zu nutzen, sondern zu Hause zu bleiben. Auf unnötige Ausflüge solle verzichtet werden, um ältere und vorerkrankte Menschen zu schützen.

Die Reisebranche kritisiert den Widerspruch: Auf der einen Seite Schutz vor dem Virus, auf der anderen Seite Werbung fürs Reisen. Die japanische Regierung sagt, das sei kein Widerspruch. Die Tourismus-Wirtschaft müsse langsam wieder angekurbelt werden.