Mehr als 100 Millionärinnen und Millionäre weltweit fordern eine sofortige Vermögenssteuer für Reiche.

Zusammen mit internationalen Organisationen wie Oxfam und Patriotic Millionaires schreiben sie in einem offenen Brief an ihre Regierungen, "Besteuert uns Reiche, und zwar jetzt". Ziel sei, die extreme Ungleichheit zu verringern und eine öffentliche Gesundheitsversorgung und Bildung zu finanzieren. Oxfam rechnet aus, dass ihr Plan der Besteuerung von nur 2 Prozent auf Millionenvermögen und 5 Prozent auf Milliardenbeträge rund 2,2 Billionen Euro einbringen könnte, pro Jahr.

Hintergrund sei auch, dass während der Pandemie die Welt großes Leid erfahren habe, während die Reichsten noch reicher geworden seien.

Prominente Unterschriften

Zu den Unterzeichnern und Unterzeichnerinnen gehören den Angaben nach unter anderem eine Erbin des Disney-Konzerns, eine Erbin des BASF-Konzerns und weitere Superreiche aus neun Ländern - darunter auch mehrere aus Deutschland.