Die EU hat dem afrikanischen Staat Mauretantien gerade 250 der Wüstentiere zur Verfügung gestellt, um die Grenzen des Landes zu sichern und gegen Dschihadisten zu kämpfen. Das melden die Nachrichtenagentur Sahara Media und die BBC.

Mauretanien hat eine 2000 Kilometer lange Grenze zu Mali und wurde in den letzten Jahren immer wieder angegriffen. Die Kamele sind Teil eines EU-Hilfsprogramms in Höhe von insgesamt 13 Millionen Euro. Die Tiere sollen in der Kamelkavallerie des mauretanischen Militärs eingesetzt werden. Die gibt es seit mehr als einem Jahrhundert.

Die Einheimischen waren übrigens ziemlich erstaunt, als die Tiere ankamen, denn Mauretanien ist bekannt dafür, eine große Kamelpopulation zu haben.

Auch im Netz wird heiß über die besondere Liefung der EU diskutiert. Viele finden sie zum Lachen. Andere meinen, dass es eine Beleidung für das mauretanische Volk sei, ausgerechnet Kamele zu schicken.