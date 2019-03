Statt zur Flinte greift ein Schäfer aus Sachsen-Anhalt zu anderen Mitteln, um Wölfe von seiner Herde fern zu halten - nämlich zu Glocken. Die hängt er seinen Schafen und Ziegen um den Hals, das Geräusch soll die Wölfe abschrecken. Die Idee lag praktisch auf der Hand - denn der Schäfermeister ist leidenschaftlicher Glockensammler und schon mehr als 1000 Stück. Sein Plan geht offenbar auf: Obwohl schon Wölfe in der Region gesichtet wurden, sei bei ihm noch kein Tier gerissen worden. Ein Schäfer aus einer Nachbarregion will jetzt ebenfalls Glocken zur Wolfsabwehr ausprobieren.

Glocken und Schellen haben Schäfer bisher vor allem eingesetzt, um geflüchtete Tiere auch bei schlechter Sicht wiederzufinden. Ob sie auch effektiv in der Abwehr von Wölfen sind, ist nicht klar. Gut möglich, dass sich die Wölfe an den Klang gewöhnen.

Wölfe sind in Deutschland streng geschützt. Bisher gab es nur einige wenige Abschussgenehmigungen für auffällig gewordene Tiere. In den letzten Jahren haben sie sich vor allem in Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen stark ausgebreitet und reißen immer wieder Schafe und andere Nutztiere. Bundesumweltministerin Svenja Schulze will den Abschuss von Wölfen erleichtern.