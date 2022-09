Wir werden ausgebeutet und wie Esel behandelt - so hatten jamaikanische Arbeiterinnen und Arbeiter in Kanada vor kurzem Alarm geschlagen.

In einem Brief an den jamaikanischen Arbeitsminister hatten sie die Arbeitsbedingungen auf kanadischen Farmen kritisiert. Der Minister reagiert jetzt und schickt ein Sonderermittlungsteam nach Kanada, das den Fällen in der Provinz Ontario nachgehen soll. Wie der Sender Al-Dschasira berichtet, wird das Team mit Arbeitern und Arbeiterinnen sprechen und die Bedingungen auf den Farmen untersuchen.