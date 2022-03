In Kanada haben mehr als 70 Turnerinnen und Turner emotionalen, körperlichen und sexuellen Missbrauch in ihrem Sport öffentlich gemacht.

Die Sportlerinnen und Sportler waren oder sind in der Olympia- oder Nationalmannschaft Kanadas. In einem offenen Brief werfen sie mehreren Trainern vor, sie missbraucht zu haben - und dem Dachverband, dass er die Vorwürfe unter den Tisch gekehrt habe.