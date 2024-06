In Kanada ist ein Mann bis vor Gericht gezogen, um nicht Rasen mähen zu müssen.

Der 70-Jährige Wolf Ruck lässt seinen Rasen bewusst seit ein paar Jahren stehen - für die Artenvielfalt, wie er sagt. Aus Sicht von Rucks Stadt, Mississauga, ist das aber nicht erlaubt. In ihrer Verordnung hat sie geregelt, wie private Gärten auszusehen haben: Sauber, ordentlich und ohne Unkraut. Dass Wolf Ruck darunter etwas anderes versteht, das wollten die Behörden nicht einsehen. Zweimal schickten sie Gärtner zu Ruck, und ließen seinen Rasen "zwangsmähen". Die Kosten dafür wurden dem Rentner aufgedrückt.

Dabei gibt es in Kanada inzwischen viele, die ihren Rasen stehen lassen - damit einheimische Pflanzen eine Chance haben zu wachsen, und Insekten mehr Nahrungsmöglichkeiten. Außerdem kann eine ungemähte Rasenfläche mehr Wasser speichern - sie braucht also seltener gegossen werden. Viele halten Wassersparen gerade in Kanada für sinnvoll, das letztes Jahr in Folge von Rekordhitze und Rekordtrockenheit seine schlimmste Waldbrandsaison erlebt hat.

Laut dem britischen Guardian haben Gärtner wie Wolf Ruck trotzdem offenbar einen schweren Stand: Denn landesweit häufen sich Berichte, dass Behörden gegen ungemähte Rasen vorgehen. Wolf Ruck hat seinen Prozess verloren. Er will dagegen in Berufnug gehen.