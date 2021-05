In Kanada sind auf dem Gelände eines früheren Umerziehungsheims in Kamloops die Überreste von 215 Kinderleichen gefunden worden.

Die Vermutung ist, dass es die Leichen von indigenen Kindern sind, deren Tod nicht dokumentiert wurde. Die lokale First-Nations-Community sagt, dass der Fund des Massengrabs vorhandene Vermutungen bestätigt. Es sollen noch weitere Geländeteile mit Radar untersucht werden, um mögliche weitere Opfer zu finden.

Vom 19. Jahrhundert bis in die 1970er Jahre mussten mehr als 150.000 Kinder der kanadischen First Nations in "Residential Schools" oder besser Umerziehungsheime. Dort war ihre Muttersprache verboten und sie mussten zum Christentum konvertieren. Viele Kinder wurden auch geschlagen oder missbraucht und mussten hungern. Das Internat in Kamloops war das größte dieser Umerziehungslager; dort leben bis zu 500 Kinder.

Nach dem Bericht einer Wahrheits- und Versöhnungskommission starben mindestens 3.200 Kinder in solchen Umerziehungsheimen. Die kanadische Regierung hat für diese Verbrechen 2008 im Parlament um Entschuldigung gebeten. Sie zahlt auch Entschädigungen für die Zeit in diesen Umerziehungsheimen. Kanadas Premierminister Justin Trudeau twitterte, die Nachricht über den Fund der Kinderleichen sei herzzerreißend.