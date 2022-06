In British Columbia in Kanada wird der Besitz von harten Drogen entkriminalisiert - zumindest in kleinen Mengen.

Das heißt: Drogen wie zum Beispiel Kokain, MDMA oder Opioide sind dann zwar nicht legal, aber wer weniger als 2,5 Gramm davon dabei hat, macht sich nicht mehr strafbar. Die neue Regel gilt ab dem nächsten Jahr - und dann erstmal für eine Testphase für drei Jahre. In der Zeit soll geschaut werden, ob die Entkriminalisierung dafür sorgt, dass weniger Menschen durch Überdosen sterben. Die Hoffnung: Wenn der Besitz von harten Drogen in kleinen Mengen nicht mehr strafbar ist, haben Abhängige weniger Angst davor, verhaftet zu werden - und holen sich eher Hilfe. In British Columbia sind in den letzten Jahren tausende Menschen an Überdosen gestorben - allein im letzten Jahr waren es mehr als 2200. Auch in Oregon in den USA gibt es ähnliche Regeln zu harten Drogen.