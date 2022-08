In Kanada wird zum ersten Mal eine Vertreterin der Indigenen Richterin am Obersten Gerichtshof.

Die Berufung fällt in eine Zeit, in der Kanada versucht, die Verbrechen an der indigenen Bevölkerung aufzuarbeiten. Die Regierung hatte bis in die 1990er Jahre mehr als 150.000 indigene Kinder und Jugendliche in meist katholische Internate geschickt. Dort wurden sie ihrer Kultur beraubt und oft misshandelt und sexuell missbraucht. Tausende starben an Unterernährung und Krankheiten. Eine nationale Untersuchungskommission spricht von "kulturellem Völkermord".