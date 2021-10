Im ganzen Land fanden Gedenkmärsche und Zeremonien statt. Der Gedenktag wird seit 2013 inoffiziell abgehalten. In diesem Jahr wurde er zum gesetzlichen Feiertag erklärt, nachdem im Umfeld von ehemaligen katholischen Internaten mehr als 1200 anonyme Gräber entdeckt worden waren. In den Einrichtungen wohnten Kinder von Indigenen und gemischten Paaren.

In Kanada wurden ab 1874 rund 150.000 dieser Kinder von ihren Familien getrennt. In kirchlichen Heimen wurden sie gezwungen, sich an die weiße Mehrheitsgesellschaft anzupassen. Viele von ihnen erlebten in den Heimen Misshandlungen und sexuellen Missbrauch. Die letzten dieser Schulen schlossen erst in den 90er Jahren. Letzte Woche hat sich die katholische Kirche offiziell bei den Nachfahren der Ureinwohnern entschuldigt und finanzielle Hilfe zugesagt.