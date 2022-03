Forschende aus Kanada haben ausgerechnet, wie viel der übermäßige Konsum von Zucker das Gesundheitssystem des Landes im Jahr kostet. Grundlage für ihre Berechnungen sind Daten zum Zuckerverbrauch in Kanada und zur Häufigkeit und zu Kosten von 16 chronischen Krankheiten wie Diabetes und Übergewicht, die mit zuviel Zucker zusammenhängen.

Die Forschenden haben gegengerechnet, um wie viel diese Kosten sinken würden, wenn die Kanadier sich an die Empfehlungen der WHO zum Zuckerkonsum halten würden. Die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation ist: Täglich sollten am besten nur fünf Prozent, höchstens aber zehn Prozent der Energie im Essen aus Zucker stammen. Gemeint sind damit Haushaltszucker, aber auch Fruchtsäfte, Honig oder Sirup. Dann könnten umgerechnet bis zu dreieinhalb Milliarden Euro gespart werden.

Die Forschenden schlagen vor, dass Kanadas Regierung Steuern auf Zucker erhebt, damit weniger davon konsumiert wird. Zuckersteuern werden auch in anderen Ländern, zum Beispiel Großbritannien, diskutiert.