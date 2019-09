In Kanada will die Regierung Einweg-Plastik ab 2021 verbieten. Wegen der Diskussion darüber achten Politiker gerade sehr darauf, nicht mit sowas fotografiert zu werden.

Wie sehr, zeigt sich gerade an einem Vorfall mit einem Bild der Chefin der Grünen in Kanada.

Elizabeth May hielt auf einer Veranstaltung in Toronto einen Wegwerf-Becher in der Hand. Auf der Internetseite der Partei wurde dieses Bild auch veröffentlicht - allerdings wurde der Einwegbecher ersetzt durch einen wiederverwendbaren Plastik-Becher mit Metallstrohhalm.