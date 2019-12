In Oxbow haben die Kinder der Prairie Horizons School in dem Musical "Santa Goes Green" zum Beispiel das Lied "Turn off the Pump", also "Schaltet die Zapfsäule ab" gesungen. Darin wird der Schlitten des Weihnachtsmannes mit erneuerbaren Energien betrieben und Weihnachten wird ein grüner Feiertag.



Das Musical stieß bei vielen Eltern auf Mißmut. Oxbow liegt in der kanadischen Provinz Saskatchewan, in der viele Menschen in der Ölförderung beschäftigt sind - und damit auch viele der Väter und Mütter der Kinder.



Nach einer Welle von Beschwerden entschuldigte sich die örtliche Bildungsbehörde bei den Eltern. Man habe keine politische Botschaft senden wollen. Das Kollegium habe die Lieder nur ausgewählt, weil es sie für peppig hielten.