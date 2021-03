Während der Corona-Pandemie haben wir alle deutlich weniger Kontakt zu anderen.

Damit die Menschen in Kanada zumindest ein bisschen mehr in Kontakt bleiben, werden ab jetzt kostenlose Postkarten verschickt. Die staatliche Post teilte mit, dass sie in den kommenden Tagen schon frankierte Karten an alle Haushalte im Land senden will - insgesamt mehr als 13 Millionen Stück. Verschickt werden können die Postkarten dann kostenlos im ganzen Land. Die Aktion ist Teil eines ganzen Programms, mit dem in Kanada die Menschen animiert werden sollen sich in der Corona-Pandemie mehr Briefe zu schreiben.

Der Chef der kanadischen Post sagte, die Aktion solle helfen, dass Leute sicher sind, aber wieder etwas Kontakt zueinander haben.