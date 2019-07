Aber nicht fünf Meter hoch. Genau das müssten sie jetzt aber im Westen Kanadas. Ein Erdrutsch hat vor einem Monat einen solchen Wasserfall im Fluss Fraser geschaffen. Aber die Regierung der Provinz British Columbia hat eine Idee, wie sie den Lachsen zu Hilfe kommen kann. Mit Hubschraubern. Die könnten die Rot- und Königslachse in der entlegenen Gegend aufnehmen und weiter oben im Fluss wieder aussetzen. Gerade wird ein Teich ausgehoben, in den die Lachse reinschwimmen, um dann dort in kleine Tanks verfrachtet zu werden. Die sollen dann an Seilen per Hubschrauber transportiert werden.

Parallel werden Felsen weggeräumt und strategisch platziert, sodass die Fische vielleicht doch selber den Fluss hochkommen. Die Provinzregierung und die kanadische Regierung haben mitgeteilt, dass sie alles Mögliche unternehmen wollen, um Millionen von Lachsen zu helfen, ihre Laichgründe zu erreichen.