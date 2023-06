Meist bekommen die Redaktionen dafür keinen einzigen Cent. Kanada will das ändern: Große Tech-Konzerne sollen dazu verpflichtet werden, kanadischen Medien Geld zu zahlen, wenn sie deren Inhalte teilen. Ein Gesetzentwurf dazu hat jetzt eine wichtige Hürde genommen.

Nachrichten sollen kostenpflichtig werden

Auch wenn das Gesetz noch nicht in Kraft ist, will der US-Konzern Meta schon mal darauf reagieren. Nutzerinnen und Nutzer in Kanada sollen bald keine Nachrichteninhalte mehr auf Facebook und Instagram angezeigt bekommen. So einen Schritt plant wohl auch Google. Kanadas Kulturminister sagt, dass er mit Facebook und Google noch mal sprechen will. Google selbst schlägt nach eigenen Angaben Änderungen am geplanten Gesetz vor.

Als erstes Land weltweit hatte Australien große Tech-Konzerne dazu verpflichtet, fürs Verbreiten von Nachrichten auf ihren Plattformen zu zahlen.