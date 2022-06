Ausgegraben wurde es im Permafrostboden südlich der Stadt Dawson City in Yukon. Die Regierung der Territoriums und Vertreter der indigenen Tr'ondek Hwech'in-Gemeinschaft erklärten, es sei das am vollständigsten erhaltene Mammut, das bisher in Nordamerika gefunden worden sei. Ein Paläontologe der zuständigen Behörde sagte, das Kleine, dessen Haut und Wollhaar erhalten sind, sei "wunderschön und eine unglaubliche wissenschaftliche Entdeckung".

Die Tr'ondek Hwech'in gaben dem mumifizierten Mammutkalb den Namen "Nun cho ga" (großes Tierbaby). Es ist 140 Zentimeter groß und war bei seinem Tod vermutlich ungefähr einen Monat alt.