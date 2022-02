Nationalpark-Besuche per Verschreibung

Die Natur hat Studien zufolge eine positive Wirkung auf unser Wohlbefinden - unter anderem auch wegen der [Geräusche|https://www.pnas.org/content/118/14/e2013097118], die man dort hört.

In Kanada nutzt man diese Erkentniss jetzt in der Praxis. Dort können Ärztinnen und Ärzte in vier Provinzen ab sofort Menschen Zeit in Nationalparks verschreiben. Die Zeit in der Natur soll ihre mentale und körperliche und Gesundheit stärken.

Normalerweise kostet ein Pass für die Nationalparks umgerechnet um die 50 Euro pro Jahr - bei einer Verschreibung bekommen die Menschen ihn kostenlos. Der für die kanadischen Nationalparks zuständige Minister Steven Guilbeault meinte, die Maßnahme sei ein Durchbruch in der Behandlung von mentalen und körperlichen Krankheiten. Auch hätte sie nicht zu einem besseren Zeitpunkt kommen können, da viele die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie spüren würden.