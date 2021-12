In der Stadt Penticton, in der Provinz British Columbia, wurden diese Woche 22,5 Grad gemessen. Normalerweise liegt die Höchsttemperatur im Dezember dort bei durchschnittlich 6 Grad.

Schon letzten Sommer gab es in Kanada einen Hitzerekord - nur ein paar hundert Kilometer weiter südöstlich in der Gemeinde Lytton. Dort wurden 49,6 Grad gemessen. Wenige Tage später kam es dort zu einem Waldbrand. Bei der historischen Hitzewelle im Sommer kamen in der gesamten Provinz Hunderte Menschen ums Leben.

Letzten Monat hatte es in British Columbia heftige Überschwemmungen gegeben. Die Behörden führen das extreme Wetter auf den Klimawandel zurück.