Die kanadische Niagara-Region ruft präventiv einen Notstand aus - um für einen Besucher-Ansturm zur anstehenden Sonnenfinsternis gewappnet zu sein.

Am 8. April wird es in der Region die erste totale Sonnenfinsternis seit 1979 geben, und Reise-Medien und die Stadt selbst bewerben Niagara Falls als einen der besten Plätze zum Beobachten. Die kanadische Stadt an den Wasserfällen rechnet mit einem Andrang von bis zu einer Million Tagesbesucherinnen und -besuchern - das wären so viele wie noch nie.

Die Gemeindeverwaltung von Niagara Falls macht mit der Notstands-Ausrufung den Weg frei für ein besseres Planungs-Management - es könnte zu Staus kommen und zu einer Überlastung des Mobilfunknetzes.