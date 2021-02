Am Anfang fragte sich ein kanadischer Lebensmittelforscher, warum seine Butter plötzlich so hart ist - weil er damit nicht allein war, ist daraus jetzt eine Debatte über die ganze kanadische Milchindustrie geworden.

Darüber berichtet die britische Zeitung The Guardian. Die Debatte dreht sich vor allem um Palmöl - das in letzter Zeit in Kanada häufiger als billiger Zusatz für Kuhfutter verwendet wird. Es ist nicht sicher, ob das Palmöl wirklich für die härtere Butter verantwortlich ist - aber es gilt ohnehin als ungesund und wenig nachhaltig.

Einige Kanadierinnen und Kanadier kritisieren den Palmöl-Einsatz in der Milchindustrie scharf - weil sie in Kanada hochsubventioniert wird, mit Steuergeldern. Deswegen sollte sie nachhaltiger arbeiten, finden Kritiker.

Einen ersten Erfolg können sie auch schon verbuchen: Ein großer Molkereiverband in Quebec ruft inzwischen dazu auf, kein Palmöl mehr zu verfüttern.