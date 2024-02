Studie sieht geschlechtergerecht Filmindustrie erst in 200 Jahren

Die kanadische Filmindustrie braucht noch fast 200 Jahre bis zur Geschlechtergerechtigkeit.

Das sagt zumindest eine Studie, die jetzt auf dem Filmfest Berlinale vorgestellt wurde. Darin wurden Tausende Filmproduktionen aus den Jahren 2005 bis 2020 untersucht - aus gut 30 Ländern. Den Fokus legten die Fachleute auf Großbritannien, Deutschland und Kanada.

Ergebnis: Die Mehrzahl von wichtigen Kreativpositionen in den Filmbranchen der Länder sind aktuell von Männern besetzt. Wenn die Entwicklung so weitergeht wie bisher, erreicht Kanada der Studie zufolge erst im Jahr 2215 eine ausgewogene Postenbesetzung zwischen Frauen und Männern. In Großbritannien und Deutschland wäre es deutlich früher so weit, aber auch dort dauert es noch: nämlich bis 2085, beziehungsweise 2041.

Eine Autorin der Studie sagt, dass die Filmindustrie nicht nur mehr Frauen braucht, sondern auch Frauen in den richtigen Positionen. Sie schlägt dafür neue Richtlinien vor.