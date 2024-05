Im Kanada müssen Tausende Menschen ihre Häuser verlassen, um sich vor Waldbränden in Sicherheit zu bringen.

Alle Menschen im Nordosten der Provinz British Columbia wurden laut Berichten aufgefordert, das Gebiet zu verlassen. Mehrere Dörfer und Kleinstädte mit Tausenden Menschen waren vorher schon evakuiert worden.

Das Feuer war vorgestern ausgebrochen und hat sich schnell auf mehr als 17 Quadratkilometer ausgebreitet. In der Gegend gibt es gerade noch zwei weitere Waldbrände. Meterologen befürchten, dass sich die Feuer wegen starker Winde auch in die Nachbarprovinz Alberta ausbreiten könnten. Die dortige Großstadt Edmonton ist schon in grauen Rauch gehüllt.

Letztes Jahr ist in Kanada so viel Wald abgebrannt wie noch nie in einem Jahr, Zehntausende Menschen mussten fliehen, die Luftqualität war in vielen Gegenden monatelang sehr schlecht.