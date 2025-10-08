Wenn ein Tierpark dicht macht - Was passiert dann mit den Tieren?

Darüber wird gerade in Kanada diskutiert. Vor einem Jahr war da ein umstrittener Meeres-Park geschlossen worden. In den Becken schwimmen aber immer noch um die 30 Belugawale. Die Parkleitung sagt, dass kein Geld mehr da ist, um die Tiere zu versorgen. Sie droht damit, die Wale einzuschläfern, falls sie keine Unterstützung von Kanadas Regierung bekommt. Die lehnt finanzielle Hilfe laut Medienberichten erst mal ab und wirft dem Park vor, sich nicht um eine gute Alternative für die Tiere zu kümmern.

Die Parkleitung hatte vor kurzem vorgeschlagen, die Wale in einen Vergnügungspark in China zu verlegen. Das hat Kanadas Regierung aber nicht erlaubt. Sie befürchtet, dass die Wale da gequält werden könnten. Tierschützer fordern die Regierung auf, die Tiere zu beschlagnahmen und in Sicherheit zu bringen. Sie kritisieren den kanadischen Park schon lange für seine Haltungsbedingungen.