Die Hitzewelle in Kanada hält an - und sorgt wohl für immer mehr Todesfälle.

Die Polizei in der Stadt Vancouver sagt, dass allein seit Freitag mindestens 130 Menschen plötzlich gestorben sind. Die Fälle werden mit der Hitze in Verbindung gebracht. Auch aus anderen Teilen Kanadas werden Dutzende Todesfälle gemeldet. Politikerinnen und Politiker rufen dazu auf, jetzt besonders auf ältere Menschen aufzupassen. Das Umweltministerium hat die Hitzewarnungen noch mal verlängert.

Temperaturrekord von 49,5 Grad

Inzwischen gibt es auch wieder einen neuen Temperaturrekord. Laut dem kanadischen Umweltministerium wurden an einer Wetterstation im Westen des Landes 49,5 Grad Celsius gemessen. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen in Kanada. Erst gestern wurde an dem Ort ein neuer Rekord gemessen - mit 47,9 Grad.

Auch im Nordwesten der USA sorgt extreme Hitze für Probleme. In Portland zum Beispiel fahren teils Straßen- und S-Bahnen nicht mehr, weil die Stromleitungen zu schmelzen begannen.