Nach einer tagelangen Fahrt durch Kanada ist ein Konvoi aus Hunderten Lastwagen in der Hauptstadt Ottawa eingetroffen.

Die Fahrer und Fahrerinnen demonstrieren gegen Corona-Maßnahmen und Impfvorschriften und nennen sich den "Konvoi der Freiheit". Tausende versammelten sich vor dem Parlament. Auf Plakaten kritisierten sie Premier Justin Trudeau und die Corona-Regeln.

Die Polizei war in Alarmbereitschaft. Trudeau und seine Familie wurden vorsorglich an einen geheimen Ort in der Hauptstadt gebracht. Berichten zufolge blockierten die Demonstrierenden Teile der Innenstadt, es blieb aber weitgehend friedlich.

Gestartet war der Trucker-Konvoi vor einer Woche an der Westküste Kanadas, 440 Kilometer entfernt. Anlass der Protetse ist eine Verordnung, nach der auch Lkw-Fahrer, die aus den USA zurückkehren, einen Impfnachweis vorlegen oder in Quarantäne müssen.

Ein Großteil der kanadischen Bevölkerung unterstützt aber die Pandemie-Maßnahmen. De Impfquote in dem Land ist höher als in Deutschland.